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Наталья Сергунина: В День знаний москвичей ждет интерактивная программа от культурных площадок столицы

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина: В День знаний москвичей ждет интерактивная программа от культурных площадок столицы
Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Столичные парки и культурные площадки в День знаний представят москвичам различные интерактивные программы. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия будут рассчитаны не только на детей, но и на взрослых. При этом их проведут бесплатно в дистанционном и очном форматах.

— В День знаний городские парки и культурные площадки приглашают на праздничную интерактивную программу. Участников ждут познавательные и творческие события для всей семьи — мастер-классы, конкурсы, лекции, кинопоказы, — сказала заммэра столицы.

Например, в центре «Авангард» на улице Генерала Белова детей научат основам безопасности дорожного движения, предложат почувствовать себя в качестве водителя транспортного средства и познакомят с историей машиностроения. Для участия в интерактиве необходима регистрация.

В Доме культуры «Гагаринец» на Матвеевской улице пройдет мастер-класс по осеннему натюрморту. В нем смогут принять участие дети от шести лет. Необходимые принадлежности выдадут на месте.

В парке «Северное Тушино» в павильоне «Клуб развития» в 17:00 покажут анимационную картину «Приключения Буратино», снятую в 1959 году. Для просмотра тоже необходима регистрация.

В Таганском парке Москвы с детьми проведут викторину по литературе, истории и точным наукам. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Биологический музей имени К. А. Тимирязева проведет занятия по экологии и защите природы. Соответствующие видеолекции появятся в социальных сетях музея.

В понедельник, 30 августа, в Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что провести торжественные линейки можно будет с участием родителей школьников на свежем воздухе. При этом каждое образовательное учреждение самостоятельно примет решение по данному вопросу.

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