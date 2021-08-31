Московский зоопарк с 1 сентября перейдет на осенний режим работы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк с 1 сентября будет работать по осеннему режиму, который подразумевает сокращение времени работы на 1,5 часа утром и на один час вечером. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— С 1 сентября полюбоваться нашими обитателями можно будет с 9:00 до 20:00 (вход закрывается в 19:00). Детский зоопарк работает в общем режиме. Если вы хотите зайти в гости к альпакам, овечкам и бычку Гаврюше, то они тоже будут ждать с 9:00 до 20:00. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице зоопарка в Instagram.

Зоопарк также будет работать без выходных. Сотрудники отметили, что лучше всего посещать зоопарк утром и вечером, так как днем у многих животных послеобеденный сон.

3 августа Московский зоопарк последний день в этом году работает в летнем режиме — с 7:30 до 21:00, вход осуществляется до 20:00.

Не так давно в Московском зоопарке завершилась реконструкция вольера, предназначенного для японских макак, которая длилась с мая.