Прокуратура Москвы проконтролирует дело о гибели четырехлетнего мальчика в ДТП

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Столичная прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погиб четырехлетний пассажир автомобиля. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль, — заключила Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Авария произошла на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина примерно в 02:30 во вторник, 31 августа. По предварительным данным, водитель Kia Rio проследовал по Волгоградскому проспекту на запрещенный сигнал светофора и врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Академика Скрябина.

Четырехлетний пассажир иномарки получил травмы, от которых скончался в больнице. Ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье автомобиля и был не пристегнут. В машине также не было детского кресла.

В отношении 40-летнего отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».