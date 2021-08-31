Четырехлетний мальчик погиб в ДТП с участием двух автомобилей в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Четырехлетний ребенок погиб в аварии в столице на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина. Столкнулись два автомобиля примерно в 02:30 во вторник, 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель Kia Rio проследовал по Волгоградскому проспекту на запрещенный сигнал светофора и врезался в ВАЗ, который ехал по улице Академика Скрябина.

— Пострадавший 4-летний мальчик был доставлен в городскую больницу, где впоследствии скончался, — сказано в сообщении.

Уточняется, что мальчика вез отец, ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут. В машине также не было детского кресла.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двое взрослых и подросток погибли в результате ДТП в Подмосковье. По предварительной информации, на 30-м километре дороги А108 столкнулись два автомобиля. В результате инцидента погибли трое людей, в том числе 13-летняя девочка, еще двое получили травмы.