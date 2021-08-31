Доходы бюджета Москвы с начала года составили почти два триллиона рублей

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За семь месяцев 2021 года доходы бюджета Москвы составили 1 триллион 905,7 миллиарда рублей, увеличившись на 401,7 миллиарда рублей по сравнению с показателями 2020 года. Об этом во вторник, 31 августа, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Налоговые доходы в столичном бюджете составили 1 триллион 693,7 миллиарда рублей. По НДФЛ перечислено 757,3 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 656,1 миллиарда рублей, по налогу на имущество организаций — 100,4 миллиарда рублей.

Доля неналоговых доходов составила 7,6 процента от общих доходов городского бюджета.

— Рост доходов бюджета Москвы обусловлен активным восстановлением городской экономики, которому способствовали своевременно реализованные меры адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей, — уточнила Зяббарова.

По ее словам, прирост поступлений идет в отраслях торговли, оказания услуг населению, строительства.

При этом с начала текущего года на московские программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке власти выделили 919,4 миллиарда рублей. Размер государственного долга Москвы составляет 145,4 миллиарда рублей.

25 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский бюджет неплохо наполняется, возможно, власти прекратят заимствования в него и остановятся на уже взятых 115 миллиардах рублей.

Москва в 2021-м впервые с 2013 года вышла на рынок заимствований — случилось это из-за тяжелой ситуации в период коронавируса. Максимальную сумму заимствований власти установили в 396 миллиардов рублей, но пока до нее еще далеко, и, как сообщил Собянин, больше заимствованных средств пока не нужно.