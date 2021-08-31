Московский театр кукол отметит День города экскурсией

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский театр кукол 11 и 12 сентября примет участие в праздновании Дня города. Театр приглашает взрослых и детей вместе с хранителем музея побывать в самых интересных уголках и увидеть, как выглядит старейший театр кукол столицы изнутри.

Театр расположен в особняке середины XIX века. Прогулка за кулисы МТК — уникальная возможность побродить по лестницам здания и узнать о том, как устроен репертуарный театр.

Гости побывают в художественных мастерских, костюмерном, звуковом цехах, в «холодном кармане», увидят гримерки актеров. А также узнают, какие бывают системы кукол, освоят азы кукловождения и попробуют себя в роли кукольников, разыграв небольшие сценки.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.