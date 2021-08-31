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Огромный гриб-мутант нашли в Ленинградской области

Анастасия Колоскова

Общество
Огромный гриб-мутант нашли в Ленинградской области
Фото: pixabay.com

Любитель тихой охоты обнаружил в Выборгском районе Ленинградской области огромный белый гриб, вес которого превысил пол килограмма.

Фотографию гриба-мутанта он выложил в группу «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь рассказал, что сделал находку 28 августа в районе станции Гвардейское. Вес гриба составил 576 грамм.

Огромный гриб-мутант нашли в Ленинградской областиФото: ВКонтакте / @grib_spb

«Гриб дождался своего грибника», — цитирует комментарий пользователей «Невские новости».

В сою очередь, миколог Михаил Вишневский рассказал о редких грибах, которые появились в Подмосковье после тропической жары, сменившейся холодными дождями.

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