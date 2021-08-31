«Это было «вау»: Алекса рассказала о начале романа с Тимати

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Экс-участница «Фабрики звезд — 4» певица Алекса рассказала о том, как начинались ее отношения с рэпером Тимати.

Молодые люди познакомились, когда Алексе было 16 лет. По признанию певицы, это были первые серьезные чувства с ее стороны.

— Мы с ним познакомились, когда я заполняла анкету. И он подошел как раз, когда я заполняла конкретно графу о том, есть ли у меня молодой человек. Я таких мальчиков не видела: весь в татуировках, спущенные штаны. Это было «вау»! И когда стали жить в звездном доме, он стал проявлять симпатию. Все говорят, что мы все делали по плану, но все было честно, поэтому нашу пару и полюбили. Это первые мои чувства влюбленности. Папа даже порывался меня забрать оттуда, он очень нервничал, пил валерьянку, — признается певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Отношения между подростками развивались на проекте, однако счастливого продолжения у истории не случилось — пара, за которой наблюдали тысячи зрителей, распалась.

— Мы разные абсолютно. Как только у нас начались гастроли, мы еще встречались, а потом все сошло на нет. Я уезжала к родителям, он мне звонил. Я была для него маленькой, зажатой. Ему нужна была девочка повзрослее. Мама мне рассказывала, что после расставания я жила как в темнице, я просто спала года два, — пояснила певица.

Алекса вспоминает, что во времена «Фабрики звезд» ее поддерживала мама Тимати Симона, причем они общаются до сих пор.

Сейчас Алекса замужем, они с супругом Вячеславом воспитывают дочь.

Алена Шишкова, экс-возлюбленная Тимати и мать их дочери Алисы, рассказала, почему девочку воспитывает бабушка.