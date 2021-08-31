Певцов и Вассерман встретились и обсудили совместную работу

Вассерман / Фото: Кирилл Журавок

Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман обсудили перспективы своего сотрудничества.

Переговоры участники соглашения провели на высоте 340 метров — на Останкинской башне. По словам Дмитрия Певцова, переговоры переросли в полезную дискуссию о том, каким курсом развиваться государству. Среди тем, интересующих обоих — весь спектр вопросов, затрагивающих интересы москвичей.

— Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали, — отметил народный артист Дмитрий Певцов. — Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста. За создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи. Дети должны иметь возможность развиваться технически. Такие центры должны быть максимально доступны, располагаться в каждом районе. Вассерман согласен со мной, что надо восстановить систему доплат за боевые награды участникам боевых действий, за придание особого федерального статуса ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Эрудит Анатолий Вассерман подчеркнул важность использования достижений компьютеризации и автоматизации производств для решения вопроса снижения пенсионного возраста. По его мнению, выгоды от внедрения современных технологий должны получать не только владельцы компаний, но и все жители страны.

— Мы совместно ратуем за поддержку отечественной фундаментальной науки, прикладных инноваций в машиностроении, инфраструктуре и на цифровых направлениях, — заметил Анатолий Вассерман. — Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от «оптимизации», контроль миграции, прекращение оттока капитала из России.