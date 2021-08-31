Россиянка Пикалова стала серебряным призером Паралимпиады в Токио

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Российская пловчиха Дарья Пикалова взяла серебро Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 100 метров кролем в классе S12. Соревнования прошли во вторник, 31 августа.

Первое место заняла бразильянка Мария Каролина Гомес Сантьяго с результатом 59,01 секунды. Пикалова прошла дистанцию за 59,13 секунды, обеспечив себе серебро. Третье место заняла британка Ханна Рассел с результатом 1.00,25.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.