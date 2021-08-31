Музей Победы пригласил москвичей на празднование Дня города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 11 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 874-летия города.

Программа стартует в Зале Полководцев с концерта артистов проекта «МультиARTист». Композиции «Родина Моя», «Лучший город на Земле», «Этот большой мир», «Представь себе» исполнят юные солисты.

Далее можно будет присутствовать на концерте артистов Москонцерта. Солисты Марина Агафонова, Елена Лопухина, Павел Быков и Трио «Реликт» исполнят песни «Подмосковные вечера», «Дорогая моя столица», «Александра», «Московские окна».

Театрализованную программу «Если звезды зажигают. Битва за Серебряный век» музей представит совместно с Театром-студией «Верба». Два самых ярких поэта жили и творили в Москве в одно время. Хулиган, скандалист и сердцеед Сергей Есенин и оратор Владимир Маяковский. Рано или поздно они должны были сойтись в поэтической схватке.

Также зрителей ждет «битва» Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Два поэта, две женщины, две судьбы, два характера.

Битва четырех столпов поэзии Серебряного века состоится на лирах. Остроту спектаклю добавит живая электрогитара.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.