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Маленький племянник Шэрон Стоун умер из-за отказа всех органов

Лала Манушакян

Общество
Маленький племянник Шэрон Стоун умер из-за отказа всех органов
Фото: PA Photos / ТАСС

Голливудская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун поделилась со своими подписчиками в Instagram печальной новостью о своем племяннике — сыне родного брата.

Мальчик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 27 августа. Актриса опубликовала фото 11-месячного племянника Ривера Стоуна, подключенного к аппарату ИВЛ и полностью обклеенного медицинскими трубками.

— Мой племянник и крестник Ривер Стоун был найден в своей кроватке, когда все его органы отказали. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо, — подписала Стоун.

О причинах резкого ухудшения здоровья малыша родные не сообщили.

Шэрон Стоун 30 августа объявила о смерти племянника, выложив видеоподборку с мальчиком, подписав: «Ривер Уильям Стоун. 8 Сентября, 2020 — 30 августа, 2021».

Мать мальчика поделилась своими мыслями и чувствами: «Ривер нужен Богу на небесах. Не могу сказать чего-то больше, чем то, что он мне нужен здесь, на Земле, потому что мое сердце разбито на миллион кусочков. Мои дни никогда не будут прежними, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во Вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, тебя любили сверх меры. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш».

Также мать добавила, что выход из больничной палаты в день смерти сына был самым трудным, что ей приходилось когда-либо делать.

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