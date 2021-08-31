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«Год не видела ребенка»: Савичева объяснила, почему ушла в слезах из посольства

Анастасия Волоснова

Общество
«Год не видела ребенка»: Савичева объяснила, почему ушла в слезах из посольства
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Юлия Савичева не получила вид на жительство в Португалии, из-за чего не смогла сдержать свои эмоции. Она объяснила, что до слез ее довели бессмысленные бюрократические процедуры.

Савичева пояснила, что первые столкнулась с бумажной волокитой.

— В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матери это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства, — призналась Савичева.

По ее словам, переезд из России навсегда не входит в ее планы — она хочет жить на две страны. Савичева подчеркнула, что любит и родную Россию, и Португалию, поэтому она является «жителем мира», пишет РИА Новости.

В мае певица поделилась своими воспоминаниями о сдаче экзаменов. По ее словам, она очень переживала и много времени тратила на заучивание материала — «зубрила и плакала».

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