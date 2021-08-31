Сквер имени героя войны Алексея Хлобыстова благоустроили на юго-востоке столицы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, сквер имени Героя Советского Союза Фёдора Полетаева Карта всех событий

Завершились работы по благоустройству сквера имени героя войны летчика-истребителя Алексея Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В обновленном сквере появились три детские площадки, зона для воркаута, столы для пинг-понга, а также садовые скамейки и дополнительные опоры освещения. Кроме того, строители реконструировали площадку для дрессировки собак и привели в порядок дорожно-тропиночную сеть.

Особое внимание было уделено озеленению сквера. Здесь высадили кустарники и деревья, разбили цветники и альпийскую горку, устроили живую изгородь и привели в порядок газоны.

— Алексей Хлобыстов совершил 335 боевых вылетов. В одном бою ему удалось дважды применить воздушный таран и вернуться на аэродром с сильно поврежденным крылом. Погиб офицер в воздухе в 1943 году — выполнял разведывательный полет над территорией, занятой противником. Осколки его самолета обнаружили только в 2009 году — узнали по заводскому номеру. Позже нашли и останки летчика-героя, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

30 августа Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о том, что завершается благоустройство сквера «Плющево» в Юго-Восточном округе Москвы.