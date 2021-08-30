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Завершается благоустройство сквера Плющево в ЮВАО

Василий Плиткин

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Завершается благоустройство сквера Плющево в ЮВАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Завершается благоустройство сквера «Плющево» в Юго-Восточном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Сквер находится рядом с одноименной железнодорожной станцией в Рязанском районе округа. Территорию на этом месте начали благоустраивать в 2011 году, с тех пор место для прогулок популярно у жителей района.

Уже обновлены тропинки, благоустроены одна детская и две взрослых спортивные площадки, построены еще две площадки для детей, установлены уличные тренажеры, проведена велодорожка, реконструирована площадка для выгула собак, установлены более 110 опор освящения, высажены кустарники, созданы места для тихого отдыха.

Ранее московские власти сообщали, что в скором времени будет построена новая пешеходная зона в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы и обустроены территории у 11 станций Большой кольцевой линии метро и станции «Бутырская». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в портале «Наш город» жители различных районов чаще всего жалуются на отсутствие травяного покрова и вытоптанные газоны.

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