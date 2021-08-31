Фестиваль исторических садов пройдет в музее «Царицыно»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» с 4 по 12 сентября приглашает посетителей на IV Фестиваль исторических садов.

Экспозиция «В поисках русского сада» разместилась на территории Воздушных садов рядом с Царицынскими оранжереями.

В рамках фестиваля можно увидеть более десяти ландшафтных композиций. Так, музей-заповедник «Царицыно» готовит сад на тему «Забытое барокко», посвященный одному из уникальных, но частично утраченных объектов царицынского пейзажного парка — земляной пирамиде. Композицию создадут архитекторы Мария Ожерельева и Михаил Судаков.

В форуме текущего года принимают участие музеи-заповедники «Царское Село» и «Ясная Поляна», Богородицкий музей-дворец и парк, «Куликово поле» и «Мелихово», Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Дом-музей И. И. Левитана в Плесе, музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» и «Архангельское». Каждый из них создает уникальную ландшафтную композицию, которая будет отвечать на вопрос: «Что такое «русский сад»?

По выставке ландшафтных композиций ежедневно проходят групповые и индивидуальные экскурсии. А специально к параллельной онлайн-программе фестиваля записан цикл авторских лекций о «русском саде».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.