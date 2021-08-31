«Стыда никакого нет»: Голубкина резко высказалась о Пугачевой

Фото: instagram.com/golubkina1973

Актриса Мария Голубкина поделилась мнением, что современные женщины потеряли чувство стыда.

На своей странице в социальной сети Instagram Голубкина предложила идеальное название для телевизионного проекта для обсуждения отношений между женщинами и мужчинами — «Ни стыда, ни совести».

Актриса объяснила такое название тем, что женщины потеряли чувство стыда, а противоположный пол — совесть. Примером этому, по ее словам, может служить пара Ксении Собчак и Константина Богомолова, а также она сама.

Подписчики поинтересовались у Голубкиной, отнесла бы она к этой же категории Аллу Пугачеву.

— У современных женщин нет никакого стыда, а у мужчин — никакой совести. Я думаю, что это идеальное сочетание. У Аллы Пугачевой стыда никакого нет да и у Филиппа Киркорова тоже. Потому что он как женщина, — ответила Голубкина.

Ранее Голубкина поделилась своим мнением о скандальной истории, героями которой стала Елена Проклова, намекнувшая на домогательства Табакова.