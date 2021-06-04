Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Творились безобразия»: Голубкина подогрела слухи о домогательствах Табакова
Фото: instagram.com/golubkina1973/

«Творились безобразия»: Голубкина подогрела слухи о домогательствах Табакова

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Мария Голубкина поделилась своим мнением о скандальной истории, героиней которой стала Елена Проклова. Об этом она высказалась в рамках прямого эфира в Instagram.

Артистка приняла сторону Прокловой, которая рассказала о домогательствах известного актера, когда ей было всего 15 лет. Она не называла имени, но публика решила, что это Олег Табаков.

Голубкина считает, что подобное поведение мужчин просто ужасное, особенно когда они пользуются служебным положением. При этом она отметила, что, по ее мнению Табаков, не является столь уж гениальным актером.

Подводя итог, артистка отметила, что Андрею Миронову, который являлся ее отчимом, Елена отказала и в целом данная ситуация для Голубкиной понятна. Также она вспомнила, что до нее доходили слухи о непристойном поведении метра.

— Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи, что творились безобразия со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет! — сказала Голубкина.

Ранее вдова Табакова прокомментировала обвинения Антоненко в адрес мужа.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Домогательства Табакова», или Вайнштейн по-русски

Колонка обозревателя ВМ Леры Бокашевой

До России доходят в итоге все западные тренды. И дурацкие — в том числе. На местной почве выглядят они порой коряво и уродливо, даже еще дурнее, чем были, так сказать, в первоисточнике (далее...)

Елена ПрокловаОлег ТабаковМария Голубкина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте