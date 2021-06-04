«Творились безобразия»: Голубкина подогрела слухи о домогательствах Табакова

Фото: instagram.com/golubkina1973/

Актриса Мария Голубкина поделилась своим мнением о скандальной истории, героиней которой стала Елена Проклова. Об этом она высказалась в рамках прямого эфира в Instagram.

Артистка приняла сторону Прокловой, которая рассказала о домогательствах известного актера, когда ей было всего 15 лет. Она не называла имени, но публика решила, что это Олег Табаков.

Голубкина считает, что подобное поведение мужчин просто ужасное, особенно когда они пользуются служебным положением. При этом она отметила, что, по ее мнению Табаков, не является столь уж гениальным актером.

Подводя итог, артистка отметила, что Андрею Миронову, который являлся ее отчимом, Елена отказала и в целом данная ситуация для Голубкиной понятна. Также она вспомнила, что до нее доходили слухи о непристойном поведении метра.

— Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи, что творились безобразия со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет! — сказала Голубкина.

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