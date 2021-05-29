«Бред какой-то»: вдова Табакова прокомментировала обвинения Антоненко в адрес мужа

Фото: NECHAEVA

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина прокомментировала заявление коллеги по цеху Елены Антоненко, обвинившей несколько лет назад выдающегося актера и режиссера в домогательствах.

— Бред какой-то. Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю, — цитирует Зудину Пятый канал.

Напомним, в 2019 году актриса Елена Антоненко дала интервью СМИ, в котором рассказала, что при поступлении в МХАТ Олег Табаков попросил ее обнажить грудь, пообещав, что «ничего делать не будет».

Ранее в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой актриса Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Пользователи Сети предположили, что человеком, которого описала Проклова, мог быть ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков.

Читайте также: «Домогательства Табакова», или Вайнштейн по-русски