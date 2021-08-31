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Фестиваль «МХАТ.ТАНЦЫ» пройдет на сцене театра имени Горького

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «МХАТ.ТАНЦЫ» пройдет на сцене театра имени Горького
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

МХАТ имени М. Горького с 6 по 11 сентября приглашает зрителей на фестиваль «МХАТ.ТАНЦЫ». Танцевальные команды представят более десяти спектаклей, проведут лекции, вечера импровизаций, мастер-классы, перформансы и танцевальные баттлы.

Среди участников фестиваля —лучшие театры танца и танцевальные фестивали России, которые презентуют известные танцовщики: Анна Дельцова, Ирина Кононова, Александр Тронов, Александр Могилев.

В день открытия фестиваля зрители увидят спектакль «Гауди», с помощью которого можно посмотреть на мир глазами Антонио Гауди. В афише фестиваля заявлены также следующие спектакли: THE BOX, THE SAME, «Рыбы выбирают лед», «Сны улитки», «Будет, что почитать», FREEART FARFORYO PRFRMC, «Цикл волны», «Закрытый показ», «Новая история Аполлона Мусагета», «Разговор с Мерсом», «Кто крайний?».

В субботу, 11 сентября, на Большой сцене МХАТа состоится гала-концерт «Контакт». Зрителей финального шоу ожидают юмор и ирония, необычная световая партитура, современный видео-контент.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте театра.

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