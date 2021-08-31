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Все образовательные учреждения Москвы подготовлены к отопительному сезону

Анастасия Колоскова

Город
Все образовательные учреждения Москвы подготовлены к отопительному сезону
Фото: Pexels

Все столичные учреждения образования подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования, — приводятся слова заммэра в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Он отметил, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения завершатся до 1 сентября.

По его словам, специалисты подготовят в общей сложности более 74 тысяч объектов, среди которых более 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

27 августа Петр Бирюков рассказал, что в преддверии нового отопительного сезона в столице начались температурные испытания тепловых сетей.

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