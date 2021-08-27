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Петр Бирюков рассказал об испытаниях тепловых сетей перед началом отопительного сезона

Илья Ашуров

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Петр Бирюков рассказал об испытаниях тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В преддверии нового отопительного сезона в столице начались температурные испытания тепловых сетей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты испытывают сети на максимальную теплоустойчивость: в магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Испытания проходят более чем на восьми тысячах километров тепловых сетей.

— Благодаря этому выявляются потенциально ненадежные участки, что позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

В четверг, 26 августа, в результате проверки тепловых сетей на юго-западе столицы над землей появились клубы пара. Испытания, в ходе которых был сделан дренаж теплоносителя с высокой температурой, проводились под контролем ремонтной бригады. Клубы пара наблюдались в районе дома 24 на Аминьевском шоссе.

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