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Клубы пара образовались на Аминьевском шоссе в результате испытаний тепловых сетей

Илья Ашуров

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Клубы пара образовались на Аминьевском шоссе в результате испытаний тепловых сетей
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 24 Карта всех событий

В результате испытания тепловых сетей на юго-западе столицы над землей появились клубы пара. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Испытания, в ходе которых был сделан дренаж теплоносителя с высокой температурой, проводились под контролем ремонтной бригады. Клубы пара наблюдались в районе дома 24 на Аминьевском шоссе.

— В настоящее время ведется расхолаживание участка для продолжения ремонтных работ. Место проведения работ огорожено. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В четверг, 26 августа, на МКАД произошло несколько ДТП. Грузовик перевернулся на дублере внутренней стороны трассы после развязки с Волоколамским шоссе. Некоторое время движение было затруднено. Позже его восстановили.

В этот же день на магистрали случилось еще несколько аварий. Так, на 84-м километре МКАД произошло ДТП, участниками которого стали три грузовика. В результате один человек получил травмы. В связи с инцидентом перекрыли движение на трех полосах магистрали.

Позже на внешней стороне 58-го километра Московской кольцевой автодороги столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

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