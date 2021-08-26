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Движение восстановили после аварии на дублере МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение восстановили после аварии на дублере МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение восстановили на дублере внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), где ранее перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что грузовик перевернулся на дублере внутренней стороны МКАД после развязки с Волоколамским шоссе.

В этот же день на магистрали случилось еще несколько аварий. Так, на 84-м километре МКАД произошло ДТП, участниками которого стали три грузовика. В результате один человек получил травмы. В связи с инцидентом перекрыли движение на трех полосах магистрали.

Позже на внешней стороне 58-го километра Московской кольцевой автодороги столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

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