Грузовик перевернулся на дублере МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

На дублере внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.

Уточняется, что ДПТ произошло после развязки с Волоколамским шоссе.

— На месте работают городские службы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее сообщалось о ДТП на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК было затруднено.

24 августа трагическое ДТП с участием грузовика произошло в Подмосковье. В аварии в городском округе Шаховская разбилась семейная пара байкеров, у которых остались двое сыновей.