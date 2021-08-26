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Грузовик перевернулся на дублере МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Грузовик перевернулся на дублере МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссеКарта всех событий

На дублере внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.

Уточняется, что ДПТ произошло после развязки с Волоколамским шоссе.

— На месте работают городские службы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Грузовик перевернулся на дублере МКАДФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее сообщалось о ДТП на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК было затруднено.

24 августа трагическое ДТП с участием грузовика произошло в Подмосковье. В аварии в городском округе Шаховская разбилась семейная пара байкеров, у которых остались двое сыновей.

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