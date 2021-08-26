Грузовик перевернулся на дублере МКАД
На дублере внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.
Уточняется, что ДПТ произошло после развязки с Волоколамским шоссе.
— На месте работают городские службы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось о ДТП на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК было затруднено.
24 августа трагическое ДТП с участием грузовика произошло в Подмосковье. В аварии в городском округе Шаховская разбилась семейная пара байкеров, у которых остались двое сыновей.