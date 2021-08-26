Три грузовика попали в аварию на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 84-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Авария с участием нескольких грузовых автомобилей произошла на 84-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 26 августа.

В связи с ДТП перекрыто движение на трех полосах магистрали. В районе происшествия образовался большой затор.

Источник уточнил, что участниками аварии стали три грузовика. В результате инцидента один человек получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что на дублере внутренней стороны МКАД после развязки с Волоколамским шоссе перевернулся грузовик, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Также в этот же день ДТП произошло на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК было затруднено.