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Водителей предупредили о затруднениях движения на МКАД из-за ДТП

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водителей предупредили о затруднениях движения на МКАД из-за ДТП
Фото: АГН Москва

На внешней стороне 58-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.

Уточняется, что авария произошла перед развязкой с М1 и Молодогвардейской улицей.

— Движение затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Водителей предупредили о затруднениях движения на МКАД из-за ДТПФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В этот же день похожая авария произошла на 84-м километре МКАД. Там участниками ДТП стали три грузовика. В результате один человек получил травмы. В связи с инцидентом перекрыли движение на трех полосах магистрали.

Ранее сообщалось о том, что грузовик перевернулся на дублере внутренней стороны МКАД после развязки с Волоколамским шоссе .

Также в этот же день ДТП произошло на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК было затруднено.

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