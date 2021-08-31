Российские пловцы взяли золото Паралимпиады в смешанной эстафете

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Российские пловцы Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников выиграли смешанную кролевую эстафету 4х100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Соревнования в классах S11, S12, S13 прошли во вторник, 31 августа.

Российские спортсмены установили паралимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 3 минуты 53,79 секунды. Серебро взяла сборная Бразилии с результатом 3.54,95, бронзу завоевали спортсмены с Украины с результатом 3.55,15.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.