Столичные первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в День знаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первоклашкам подарят бесплатный проезд на Московской канатной дороге (МКД) 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги во вторник, 31 августа.

— 1 сентября Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклашкам. В ставший традиционным День знаний после первого знакомства со школой ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, «пролетая» над Москвой-рекой, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Оформить бесплатный билет можно как на поездку в одну сторону, так и туда — обратно. При этом воспользоваться им можно только один раз со станции «Воробьевы горы» или «Лужники».

Накануне Дня знаний главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина рассказала «Вечерней Москве», как провести первый день в школе безопасно для здоровья.