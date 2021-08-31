Академик Румянцев: Драйвером развития фармацевтической и медицинской промышленности может стать система госзаказа

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Обеспечение государственного заказа и появление четких регламентов взаимодействия бизнеса и власти позволят эффективно внедрять отечественные исследования и разработки в области медицины. К такому выводу пришли ведущие российские ученые, участники круглого стола «Интеграция фундаментальных исследований в здравоохранение». Модератором встречи выступил академик, член президиума РАН Александр Румянцев.

— Сегодня до 75% лекарственных препаратов и до 90% медицинского оборудования в России составляет импорт. Чтобы изменить эту ситуацию, чтобы разработки отечественных ученых и исследователей использовались эффективно, государству необходимо менять правила игры, создавать условия для участия бизнеса в производстве медицинских товаров, лекарств, оборудования, — заявил Александр Румянцев.

По мнению члена президиума РАН, драйвером развития фармацевтической и медицинской промышленности в России должен стать государственный заказ, который уже показал свою эффективность в оборонном комплексе. При этом необходимы четкие регламенты того, как передавать те разработки, созданные на бюджетные средства, в коммерческое производство.

Научный руководитель Центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России академика РАН Валерий Сергиенко видит ключевой проблемой разорванность трех основных составляющих — фундаментальной науки, прикладного и клинического звеньев. Координировать их взаимодействие, выделять средства на научные исследования и следить за их расходованием мог бы аналог советского Государственного комитета по науке, считает Сергиенко.

— Прорыв в медицинских исследованиях возможен, только если фундаментальная наука будет работать в тесной связке с промышленностью и здравоохранением, отвечать на их запросы. В свою очередь инновации, разработки новых формул лекарственных препаратов требуют стабильного и долгосрочного финансирования, — заявил Валерий Сергиенко.

С необходимостью возродить Госкомитет по науке согласен научный руководитель НИИ фармакологии и регенеративной медицины, академик РАН Александр Дыгай. По словам Дыгая, отечественные фундаментальные разработки отвечают мировым стандартам, признаются во всем мире, однако несовершенная законодательная база, отсутствие подзаконных актов мешает их внедрению.

— Российский бизнес не способен за счет собственных средств финансировать разработку и сертификацию лекарственных препаратов. В частности, в России работает всего одна сертифицированная по международным стандартам лаборатория экспериментальной биомедицины. Создание таких лабораторий требует колоссальных вложений и не может быть решено без участия государства, — убежден Дыгай.

Ректор РНИМУ им. Н. И. Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов отметил, что система биомедицинской науки в России может работать максимально эффективно, в частности, в нашей стране в считанные месяцы были созданы эффективные вакцины против COVID-19. Однако система государственных закупок, которая работает во многих сферах, в здравоохранении мало применима, полагает Лукьянов.

— Когда государство инвестирует деньги в разработку лекарственных препаратов, их коммерциализация становится большой проблемой. Компании опасаются иметь дело с таким разработками, поскольку не существуют регламентов по их внедрению, по передаче разработок от тех, кто их делает, бизнесу, — заявил Сергей Лукьянов.

Председатель Совета директоров АО «Микрон», академик РАН Геннадий Красников уверен, что восстановить производственные цепочки, разрушенные со времен СССР, может появление так называемых «якорных» потребителей внутри страны. России необходим реально действующий аналог американской Кремниевой долины — площадки, где взаимодействуют ключевые производители и потребители.

— Помимо появления таких «якорных» потребителей, необходимо законодательно поддерживать отечественного производителя и активно развивать работу с большими данными, используя элементы искусственного интеллекта. Ни одно из фундаментальных открытий невозможно без использования больших данных, — подчеркнул Геннадий Красников.