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Фестиваль «Лето в городе» в Москве за месяц посетили более полумиллиона человек

Виктория Сикерина

Город
Фестиваль «Лето в городе» в Москве за месяц посетили более полумиллиона человек
Фото: Вечерняя Москва

Площадки столичного фестиваля «Лето в городе» посетили свыше полумиллиона человек с 29 июля по 29 августа. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Центральными площадками стали Тверская площадь и Площадь Революции, а остальные сосредоточились в разных районах столицы. По словам Алексея Немерюка, в городе были представлены 142 ресторанных и торговых шале, где москвичи и туристы могли попробовать национальные блюда и продукты из России, Турции, Бельгии, Англии, Испании, Италии, Японии и многих других стран мира.

— Проект «Лето в городе» расширил полюбившийся москвичам формат ярмарочной торговли... За месяц было продано более 50 тысяч порций мороженого, свыше 24 тысяч порций десертов, а также авторского варенья и других блюд, — отметил глава ведомства.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что на ярмарке работали скейт-парки и карусели, которые посетили более 23 и 99 тысяч человек соответственно.

В День города в столице состоится фестиваль «Открытая вода» на Гребном канале в Крылатском. Все желающие смогут бесплатно принять участие в SUP-активностях: костюмированном карнавале, марафоне, спринте, гонках на драконах.

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