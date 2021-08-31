Общественный штаб Москвы разработал систему наблюдения за голосованием 17–19 сентября

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице разработал систему контроля за проведением традиционного и дистанционного голосования 17–19 сентября. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал руководитель московского Общественного штаба Алексей Венедиктов на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

По его словам, в дни выборов в штабе разместят группу разбора, видеоцентр, кол-центр, три участковых избирательных комиссии онлайн-голосования и электронный штаб.

Группа разбора будет принимать заявки с избирательных участков с возможностью пересмотра записей с камер видеонаблюдения, а сотрудники видеоцентра будут наблюдать за онлайн-трансляциями.

Алексей Венедиктов отметил, что такая система позволит качественно следить за процессом голосования, быстро получать статистические данные, контролировать печать и выдачу бюллетеней и оперативно реагировать на все сообщения участников.

— Поскольку мы наблюдаем в Москве и за электронным голосованием, мы сочли нужным, чтобы участки дистанционного электронного голосования были тоже рядом с нами, на площадке штаба. Там же будут стоять принтеры, которые печатают бумажный «след», и там же будут сидеть наблюдатели, которые следят за электронным голосованием. Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте, — подытожили на сайте Общественной палаты Москвы со ссылкой на слова руководителя.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.