Конопляный торт весом 666 килограммов приготовили на свадьбу Моргенштерна

Фото: instagram/morgen_shtern

Кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов на свадьбу рэпера Моргенштерна и его невесты Дилары Зинатуллиной. Об этом сообщила повар Марина Синицкая.

— В этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, полцентнера сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и столько же конопляной муки. Этот наш авторский десерт, он не имеет никакого «волшебного» эффекта, — рассказала кондитер.

Синицкая уточнила, что торт не будет оказывать расслабляющего эффекта. Конопляная мука, по ее словам, является источником клетчатки и очень полезна.

Высота десерта-гиганта составит 166,6 сантиметра. На его верхнем ярусе будет запечатлен Моргенштерн в свадебном платье, держащий Зинатуллину на руках в мужском костюме.

По слухам, свадьба состоится во вторник, 31 августа. Организаторы уже готовят теплоход на набережной Тараса Шевченко в Москве, отмечает Пятый канал.

28 июля Forbes опубликовал список «50 самых успешных звезд России». Второе место в нем занял Моргенштерн, его доход составил 7,4 миллиона долларов.

Год назад артист занимал лишь 21-е место в топе. Имя музыканта также оказалось одним из самых популярных по количеству запросов в поисковике «Яндекса». По числу упоминаний в социальных сетях артист занял первое место — их было почти 4,43 миллиона.