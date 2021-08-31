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Выпускница колледжа МИИТ заняла первое место в чемпионате «Молодые профессионалы»

Виктория Сикерина

Общество
Выпускница колледжа МИИТ заняла первое место в чемпионате «Молодые профессионалы»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Выпускница Российского университета транспорта (РУТ) Ольга Тимофеева завоевала золотую медаль на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом стало известно во вторник, 31 августа.

Девушка заняла первое место в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Помимо победительницы, за золото боролись представители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Томской области и Республики Башкортостан.

В течение года Ольга Тимофеева готовилась к соревнованиям. Ее тренером выступила преподаватель РУТ МИИТ Галина Засорина. Весной 2021 года девушка выиграла IX Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера», за что получила место в сборной города.

После этого Ольга Тимофеева прошла отборочные этапы чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и в августе стала победительницей.

В понедельник, 30 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что столичная команда второй год подряд выиграла чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборная Москвы завоевала 236 медалей, среди которых 160 золотых.

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