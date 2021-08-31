Выпускница колледжа МИИТ заняла первое место в чемпионате «Молодые профессионалы»
Выпускница Российского университета транспорта (РУТ) Ольга Тимофеева завоевала золотую медаль на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом стало известно во вторник, 31 августа.
Девушка заняла первое место в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Помимо победительницы, за золото боролись представители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Томской области и Республики Башкортостан.
В течение года Ольга Тимофеева готовилась к соревнованиям. Ее тренером выступила преподаватель РУТ МИИТ Галина Засорина. Весной 2021 года девушка выиграла IX Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера», за что получила место в сборной города.
После этого Ольга Тимофеева прошла отборочные этапы чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и в августе стала победительницей.
В понедельник, 30 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что столичная команда второй год подряд выиграла чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборная Москвы завоевала 236 медалей, среди которых 160 золотых.