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Московская сборная выиграла чемпионат «Молодые профессионалы»

Виктория Сикерина

Общество
Московская сборная выиграла чемпионат «Молодые профессионалы»
Фото: vk / Сергей Собянин

Финал девятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подошел к концу. Столичная команда второй год подряд выиграла соревнования. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сборная Москвы завоевала 236 медалей, среди которых 160 золотых.

Из 105 взрослых и 58 юниорских компетенций сборная Москвы была представлена в 90 и 56 соответственно. В финале конкурса, который состоялся в Уфе, приняли участие 193 человека из сборной Москвы. Всего в мероприятии поучаствовали свыше 1800 конкурсантов и двух тысяч специалистов.

В чемпионате были представлены следующие направления: строительство и строительные технологии, коммуникационные и информационные технологии, творчество и дизайн, инженерные технологии и производство, сфера услуг, транспорт, образование.

Официальный сайт мэра Москвы добавил, что в 2020 году столичная команда завоевала 183 награды.

В понедельник, 30 августа, Сергей Собянин сообщил, что Международный медицинский кластер (ММК) в «Сколкове» подписал соглашение с французской ортопедической клиникой «Сан Шарль».

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