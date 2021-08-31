Риелтор перечислила районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

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Наиболее дешевые квартиры продаются на юго-востоке столицы. Однако, если человек хочет купить недвижимость в районе с развитой сетью городского транспорта, большим количеством мест для отдыха и зелеными зонами, внимание нужно обратить на северную, западную и южную части города. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Иван Солдатенков.

По его словам, рассматривать к покупке стоит квартиры в районах с развитой инфраструктурой, парками, лесами и местами для отдыха: например, в Филях, Строгине, Новопеределкине, Рассказовке или по направлению Киевского шоссе.

— Самые дешевые квартиры — на юго-востоке... Если мы смотрим на карту Москвы, смотрите на север, а затем против часовой стрелки до юга. Это самые благоприятные места, — подчеркнул собеседник издания.

Если же в данных районах, на севере, северо-западе, юго-западе и юге, нет ничего подходящего, внимание можно обратить на северо-восток. Солдатенков также посоветовал обратить внимание, например, на недвижимость в ближнем Подмосковье — в Долгопрудном или в Мытищах. В этих городах развитая инфраструктура и хорошие условия для проживания.

По словам эксперта, чем ближе в центр города, тем меньше бюджетных районов. Марьино, например, — место с невысокими ценами на квартиры, а вот стоимость недвижимости в Чертанове уже значительно выше. Риелтор советует делить карту столицы пополам, чтобы выбрать район для приобретения жилья, который будет по карману. При этом он отметил, что в последние годы «сильно провалилась» в цене недвижимость в старом жилом фонде в центре города. Но все равно она по карману не всем.