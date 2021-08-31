Любовь Аксенова стала самой востребованной молодой актрисой в России

Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova

Артистка Любовь Аксенова заняла первое место в рейтинге самых популярных молодых актрис в стране. Об этом сообщили во вторник, 31 августа, профильные СМИ о кино.

Аксенова стала известна широкой публике благодаря ролям в сериалах «Мажор», «Бывшие» и «Содержанки».

По мнению составителей рейтинга, кинокартины с участием актрисы собирают рекордное количество просмотров.

При этом второе место заняла Александра Бортич, которая полюбилась зрителям за участие в фильмах «Холоп», «Любовницы» и в сериале «Полицейский с Рублевки».

Третью строчку рейтинга эксперты отдали Ирине Старшенбаум, которая стала известна из-за ролей в сериалах «Содержанки» и «Медиатор» и кинолентах «Лето» и «Т-34».

В топ также попали Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Бидцева и Ангелина Стречина, передает «ОСН».

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