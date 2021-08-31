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Прохор Шаляпин рассказал о состоянии больной коронавирусом супруги

Юлия Брагина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Развлечения
Прохор Шаляпин рассказал о состоянии больной коронавирусом супруги
Фото: www.personastars.com

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что состояние здоровья его супруги Татьяны Дэвис, заболевшей коронавирусом в тяжелой форме, остается без изменений. 42-летняя женщина продолжает лежать в коме и остается подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам Шаляпина, признаки недомогания Татьяна почувствовала вскоре после бракосочетания. Предположительно, она и некоторые друзья новобрачных заразились после похода в цирк «Дю Солей». Болеют и родители Дэвис, но они не переносят инфекцию настолько тяжело. Сам певец не заболел, так как прошел процедуру вакцинации.

По словам Шаляпина, изначально его жену лечили «шарлатаны», которые давали ей лекарства от астмы вместо действенных в этом случае противовирусных препаратов. Татьяну госпитализировали после того, как сатурация (обеспечение крови кислородом) упала до критических 64 процентов, сейчас ее легкие поражены на 80 процентов, передает Пятый канал.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис состоялась в августе в клубе Intrigue отеля-казино Wynn в Лас-Вегасе. По некоторым источникам, на праздник было затрачено 15 миллионов рублей, пара планировала поехать отдыхать в поместье Дэвис в Мексике.

Дэвис и Шаляпин познакомились после того как бизнесвумен предложила певцу выступить на одном из своих мероприятий. Об их романе стало известно в конце 2020 года, когда влюбленные отправились в совместный круиз на шикарном лайнере, что было подарком Татьяны артисту. Она также купила Прохору несколько квартир в Москве на 70 миллионов рублей.

Отношения с Дэвис — третий официальный брак для Шаляпина, до нее он встречался с бывшей женой Армена Джигарханяна Анастасией Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Клаудия Дэвис — владелица сети адвокатских компаний и миллионер, которая в основном проживает в США. Она является гражданкой Канады, куда ее семья переехала из России в начале 90-х годов.

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