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«Все тупиковее и тупиковее»: Лавров оценил политику властей на Украине

Иван Юминов

Политика
«Все тупиковее и тупиковее»: Лавров оценил политику властей на Украине
Фото: МИД РФ

Украина все больше заходит в тупик в разрешении внутренних и внешних проблем с каждой новой администрацией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 31 августа.

— Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я уже даже не знаю, чего ожидать, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

12 июля президент России Владимир Путин в своей статье заявил, что западные заказчики пытались превратить Украину в барьер между Европой и Россией, а теперь они создают из Киева «анти-Россию».

Заказчики за основу проекта взяли старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси», добавил российский лидер. Данный проект, по словам Путина, отвергли миллионы украинцев, в том числе жители Крыма и Донбасса, за что их записали в число террористов и сепаратистов.

Жители Донецка и Луганска, отмечает президент, взялись за оружие, чтобы защитить свои дома и жизнь, так как им не оставили выбора, в том числе после трагических событий в мае 2014 года в Одессе.

Авторы проекта настраивают политическую систему Киева так, чтобы менялась власть, а установка «на вражду с Россией» оставалась неизменной, уточнил глава государства.

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высказываниеСергей ЛавровУкраина
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