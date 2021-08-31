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Филипп Киркоров и Светлана Лобода помирились после гневной ссоры

Виктория Сикерина

Общество
Филипп Киркоров и Светлана Лобода помирились после гневной ссоры
Фото: instagram/fkirkorov

Артисты Филипп Киркоров и Светлана Лобода помирились после громкого конфликта. Примирение произошло в Сочи на конкурсе «Новая волна». Об этом во вторник, 31 августа, рассказало близкое окружение певцов.

По информации источников, сперва звезды встретились за кулисами, а после проследовали в гримерную комнату, где долго общались.

Отмечается, что до официального примирения продюсер Игорь Крутой заснял артистов вместе на конкурсе.

В настоящий момент Филипп Киркоров и Светлана Лобода забыли все обиды и колкие слова в адрес друг друга. Как сообщает издание «Starhit», звезды даже совместно отправились на день рождения блогера Елены Блиновской.

Скандал между артистами разразился после дерзкого высказывания продюсера Нателлы Крапивиной о публичном появлении Филиппа Киркорова с рэпером Давидом Манукяном на красной ковровой дорожке. В ответ Киркоров унизил продюсера и ее подопечную Светлану Лободу. После этого Крапивина отказалась сотрудничать с певицей. Однако Светлана Лобода не стала комментировать произошедшее.

В результате Нателла Крапивина публично рассказала о всех тонкостях работы с артисткой.

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