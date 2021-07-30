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«Света научила меня работать»: продюсер Крапивина рассказала о сотрудничестве с Лободой

Анна Михалюк

Общество
«Света научила меня работать»: продюсер Крапивина рассказала о сотрудничестве с Лободой
Youtube / Георгий за кадром

Нателла Крапивина, экс-продюсер Светланы Лободы, рассказала о том, как ей работалось с певицей. Продюсер признается, что внутри нее много страхов и работа — это один из способов избавления и бегства от них.

Продюсер в интервью YouTube-каналу «Георгий за кадром» вспомнила, как начала работать с Лободой. Она росла в обеспеченной семье и не нуждалась в деньгах, поэтому серьезная работа началась не сразу после университета, а в 27 лет — именно тогда Крапивина начала сотрудничество с Лободой.

— Мне еще везет на людей, которые меня сильно мотивируют. То есть, даже если ты что-то не хочешь делать, они тебя заставят. Например, Света. Я была ветреная, я никогда не работала ради денег, мне уже не стыдно об этом говорить. Нужды в этом не было вообще никогда. Я лет до 27 чем-то занималась, а потом появилась Света, и она меня встроила в систему, мы погнали. И потом 11 лет… Это было очень здорово. Я всегда говорю, что Света научила меня работать, — признается Крапивина.

Несмотря на отличное финансовое положение, Крапивина, по ее признанию, не испытывает необходимости в дорогих автомобилях и аксессуарах.

— Ты должен в какой-то момент себе сказать: «Мне так много дано, но я не должен этим злоупотреблять». Пока я не зарабатывала на это, я, например, не летала бизнес-классом, — вспоминает девушка.

Ранее сообщалось, что Нателла Крапивина прекращает работу со Светланой Лободой, так как не хочет иметь отношение к шоу-бизнесу. На такое решение повлияла ссора с Филиппом Киркоровым, который появился на красной дорожке телеканала «Муз-ТВ» с Давидом Манукяном в образе пары. Продюсер высказалась в соцсетях, что раньше таких людей «расчехляли на шашлык». Сейчас Светлана Лобода сотрудничает с продюсером Табризом Шахиди, у которого заключены контракты с Тиной Канделаки, Земфирой, Еленой Темниковой и Денисом Мацуевым.

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