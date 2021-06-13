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Светлана Лобода нашла себе нового продюсера после публичного скандала
Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода нашла себе нового продюсера после публичного скандала

Илья Ашуров

Общество

Певица Светлана Лобода нашла нового продюсера после публичного скандала с участием ее бывшей сотрудницы Нателлы Крапивиной. Последняя резко высказалась о поведении Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии «Муз-ТВ».

Новым продюсером Лободы стал эксперт в области музыки Табриз Шахиди. Он занимается организацией мероприятий для многих представителей российского шоу-бизнеса. В частности, Табриз работает с Земфирой, Еленой Темниковой, Денисом Мацуевым и Тиной Канделаки, передает Starhit.

Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии телеканала «Муз-ТВ» в образе пары. На Даве был надет черный костюм жениха, а Киркоров предстал в белом костюме «невесты». Крапивина резко высказалась в адрес артистов в социальных сетях.

8 июня Нателла Крапивина объявила, что не будет работать со Светланой Лободой и не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу.

Читайте также: Дава ответил на заявление продюсера Лободы относительно него и Киркорова

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