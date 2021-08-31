Проклова рассказала подробности строительства своего дома в Сочи

Фото: instagram/elproklova

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова строит частный дом в Сочи вместе с экс-супругом Андреем Тришиным. На своем участке актриса проводит время с удовольствием.

Проклова приобрела участок в горах, в микрорайоне Хоста города Сочи, однако пока дом находится в стадии стройки, артистка арендует жилье в 500 метрах от моря, сообщает ФАН.

Артистка очень любит горы, поэтому просыпается в четыре часа утра, так как такой распорядок напоминает ей детство:

— Жду, когда поеду в горы: играть в стройку и растить сад. Это такое же волшебное ощущение, как в детстве. Я всю жизнь просыпалась очень рано и не могла дождаться, когда выйдут во двор мои друзья и мы будем строить домики, играть в магазин, в дочки-матери, — поделилась Проклова.

Ранее Елена Проклова рассказала о причине расставания с третьим мужем-бизнесменом Андреем Тришиным, с которым прожила 30 лет. После неудачного опыта Проклова решила, что лучше ей остаться одной, чем еще раз получить удар от судьбы.