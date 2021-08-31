Врач-дерматолог рассказала, как продлить загар после летнего отпуска

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Для того, чтобы загар после отпуска держался на теле как можно дольше, нужно мыться без мочалки и после водных процедур наносить на кожу увлажняющий крем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По ее словам, для сохранения загара не нужно прибегать к химическим средствам, например, к автозагару. Для того, чтобы цвет кожи после отпуска радовал дольше, нужно мыться реже и пользоваться увлажняющими кремами.

— Когда вытираемся полотенцем, не нужно тереть кожу, нужно промокнуть. Мыться нужно без мочалки. Гель для душа — на руку, вспенили, помылись, смыли. И намазались увлажняющим кремом для тела, — сказала Егорова.

Также она подчеркнула, что загар дольше держится у тех людей, которые загорали постепенно и правильно: без ожогов и с использованием увлажняющих средств.

Врач — дерматолог-косметолог Владимир Ивкин рассказывал, что многие россияне путают такие понятия, как «сухость» и «обезвоженность» кожи, а некоторые и вовсе думают, что это одно и то же. По его словам, чтобы предотвратить обезвоженность, нужен курс инъекций гиалуроновой кислоты — процедура биоревитализации. В идеале с целью профилактики обезвоженности и возрастных изменений курс биоревитализации нужно проводить несколько раз в год — курсами 4–5 раз с перерывом в 7–10 дней. Если у человека сухая обезвоженная кожа, то в дополнение к курсу биоревитализации назначаются питательные и увлажняющие кремы.