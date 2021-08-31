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Три россиянина полетят на МКС на корабле «Союз» в марте 2022 года

Иван Юминов

Технологии
Три россиянина полетят на МКС на корабле «Союз» в марте 2022 года
Фото: Роскосмос

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года. Это следует из материалов журнала «Русский космос».

В космос на «Союзе» полетят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отмечает издание. Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем запланировано на 28 марта, отмечается на сайте Роскосмоса.

31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

Он отметил, что создается «Ангара», с помощью которой новые модули можно будет запустить в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. Соловьев уточнил, что полеты на МКС до 2028–2029 года будут необходимы, чтобы «перекрыть стык» между окончанием работы МКС и началом эксплуатации новой станции.

До этого он сообщал, что системы МКС находятся в высокой степени износа. Бывший космонавт отметил, что производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года она не начнет выходить из строя.

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