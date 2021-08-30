«Дышит на ладан»: космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС

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В настоящее время системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года она не начнет выходить из строя. Соловьев уточнил, что докладывал об этом руководству, после чего вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии и совещании Совета главных конструкторов.

— На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан, — отметил Соловьев.

Он добавил, что 80 процентов систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, о чем космонавты давно предупреждали в своих отчетах, пишет РИА Новости.

Позднее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко сообщил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС до 2025 года находится под контролем.

Он добавил, что запуск к МКС нового модуля «Наука» и узлового модуля является верным и своевременным решением руководства отрасли.

30 августа в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты обнаружили трещины в самом старом модуле «Заря». Данные трещины могут увеличиваться, так как ранее были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о причине появления отверстия в борту МКС. По его словам, правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе.

До этого Рогозин отмечал, что российская сторона не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в возникновении отверстия. Он также сообщил, что просверлить отверстие на Земле не могли. NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС. В том числе, возможные имеющиеся психологические и медицинские проблемы, побудившие сделать это.