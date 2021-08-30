Космонавты обнаружили трещины в еще одном модуле МКС

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В ходе обследования российского сегмента МКС космонавты обнаружили трещины в самом старом модуле «Заря». Об этом в понедельник, 30 июля, заявил руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

— Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря», — сообщил он в интервью РИА Новости.

По его словам, эти трещины могут увеличиваться, так как ранее были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о причине появления отверстия в борту МКС. По его словам, правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе.

До этого Рогозин отмечал, что российская сторона не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в возникновении отверстия. Он также сообщил, что просверлить отверстие на Земле не могли. NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС. В том числе, возможные имеющиеся психологические и медицинские проблемы, побудившие сделать это.