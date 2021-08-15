Рогозин заявил, что не обвиняет американских астронавтов в повреждении «Союза»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Отверстие в корабле «Союз МС-09», отправившемся на Международную космическую станцию (МКС), не может быть просверлено на Земле. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Один из подписчиков спросил его в социальной сети о повреждении: мог ли какой-то из работников просверлить дыру в процессе постройки корабля и никому об этом не сказать.

— В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле, — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте, ответив на вопрос.

Он также подчеркнул, что корпорация никогда никого не обвиняла, поскольку не хочет портить сотрудничество с другими странами.

— Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет, — цитирует Рогозина ФАН.

Инцидент произошел 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление: оказалось, что воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в сентябре 2019 года, что ведомство знает причину происхождения отверстия, но не станет раскрывать эту информацию.

31 июля научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции. Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент МКС после 2024 года станет небезопасно из-за старения значительной части оборудования.