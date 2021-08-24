Рогозин прокомментировал причину появления отверстия в борту МКС

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе. Об этом во вторник, 24 августа, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В разговоре с главным редактором «Эха Москвы» Рогозин ответил на вопрос одного из зрителей YouTube-трансляции радиостанции.

— Там действительно медицинская история была?, — спросил журналист.

— Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесет двухсторонним отношениям, — ответил ему гендиректор корпорации.

До этого Рогозин отмечал, что российская сторона не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в возникновении отверстия. Он также сообщил, что просверлить отверстие на Земле не могли. NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС. В том числе, возможные имеющиеся психологические и медицинские проблемы, побудившие сделать это, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Оказалось, что воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в сентябре 2019 года, что ведомство знает причину происхождения отверстия, но не станет раскрывать эту информацию.

12 августа СМИ сообщили со ссылкой на источник, что отверстие в «Союзе МС-09» было просверлено человеком, который не был знаком с устройством аппарата.

Одно из отверстий пытались сделать в шпангоуте корабля, что говорит о следующем: что этот человек не проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС», уточнил источник. Повреждение не могли нанести на Земле, иначе корабль не смог бы пройти предполетные испытания в вакуумной камере, добавил он.

Российские космонавты после этого инцидента прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA отказались это сделать. Также России не удалось исследовать инструменты и сверла на МКС на предмет остатков металлической стружки, подчеркнул собеседник.