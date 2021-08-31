Блогера Эльдара Джарахова избили на свадьбе Моргенштерна

Фото: Youtube / вДудь

Известного российского блогера Эльдара Джарахова ударил по лицу подписчик на свадьбе рэпера Моргенштерна. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в Telegram-канале «LIFE SHOT».

На опубликованном изданием видео заметно, что подписчик подошел к звезде и в грубом тоне начал с ним разговаривать. Джарахов ударил по лицу оппонента первым, после чего последовал ответный удар. К блогеру тут же подбежали охранники, однако, он захотел продолжить разговор. Но урегулировать конфликт у молодых людей так и не получилось.

Во вторник, 31 августа, повар Марина Синицкая рассказала, что кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов на свадьбу рэпера Моргенштерна и его невесты Дилары Зинатуллиной. По словам специалиста, торт не будет оказывать расслабляющего эффекта. Конопляная мука, по ее словам, является источником клетчатки и очень полезна. Высота десерта составит около 167 сантиметров. На его верхнем ярусе будет запечатлен Моргенштерн в свадебном платье, держащий Зинатуллину на руках в мужском костюме.

Свадьба звезд состоится во вторник, 31 августа, на теплоходе.